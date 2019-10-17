Опубликованы кадры пусков ракет с «Адмирала Горшкова» на учениях «Гром-2019»

«Звезда» публикует видео запуска ракет с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», задействованного на учениях «Гром-2019».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на учениях «Гром-2019» будут отрабатываться вопросы применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах.

На представленных кадрах видно, как снаряды взмывают в небо, чтобы поразить цели. Все мишени были поражены. Учения проходят под руководством президента Владимира Путина.

В масштабных мероприятиях участвовали подводные лодки, надводные корабли, самолеты дальней авиации, а также комплексы «Ярс» и «Искандер». Управление пусками крылатых и баллистических ракет велось из Национального центра управления обороной РФ.

Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки отстрелялись по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области, а корабли Северного флота и Каспийской флотилии «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей поразили цели на берегу.

Расчет «Ярсов» с космодрома Плесецк выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Кура на Камчатке.