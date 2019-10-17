Ту-95МС поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Пембой и Кура

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Пембой в Коми и Кура на Камчатке в рамках учений «Гром-2019». Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В российском военном ведомстве уточнили, что управление пусками крылатых и баллистических ракет велось из Национального центра управления обороной РФ.

Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки осуществили пуски баллистических ракет по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области, а корабли Северного флота и Каспийской флотилии «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей поразили цели на берегу.

Расчет «Ярсов» с космодрома Плесецк выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Кура на Камчатке.

Учения «Гром-2019» проходят с с 15 по 17 октября. К масштабным мероприятиям привлечены около 12 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, в учении будут задействованы 213 пусковых установок Стратегических ядерных сил, более сотни самолетов и вертолетов, а также полтора десятка надводных кораблей, пять подлодок, 310 единиц боевой и специальной техники.