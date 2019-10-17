На учениях «Гром-2019» все ракеты достигли целей

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» состоялся пуск крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Все ракеты успешно поразили назначенные цели, подтвердив свои характеристики, заявили в российском военном ведомстве. Учения проходят под руководством президента Владимир Путина.

В масштабных мероприятиях участвовали подводные лодки, надводные корабли, самолеты дальней авиации, а также комплексы «Ярс» и «Искандер». Управление пусками крылатых и баллистических ракет велось из Национального центра управления обороной РФ.

Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки отстрелялись по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области, а корабли Северного флота и Каспийской флотилии «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей поразили цели на берегу.

Расчет «Ярсов» с космодрома Плесецк выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Кура на Камчатке.