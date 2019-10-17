Опубликовано видео пусков ракет расчетами ОТРК «Искандер» на учениях «Гром-2019»

«Звезда» публикует видео пусков крылатых ракет расчетами ОТРК «Искандер» на учениях «Гром-2019». Пуски были выполнены на полигонах Южного и Восточного военных округов в рамках учений «Гром-2019».

В рамках учений были проведены пуски и баллистических ракет. Управление запусками проходило из Национального центра управления обороной РФ.

Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки осуществили пуски баллистических ракет по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области.

А корабли Северного флота и Каспийской флотилии «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей поразили цели на берегу.

Расчет «Ярсов» с космодрома «Плесецк» выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону «Кура» на Камчатке.

К выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Учения «Гром-2019» проходят с 15 по 17 октября.