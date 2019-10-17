Военные запустили баллистические и крылатые ракеты на учениях «Гром-2019»

В России проходят стратегические командно-штабные учения «Гром-2019». В рамках масштабных мероприятий военные осуществили пуски крылатых и баллистических ракет, говорится в сообщении Минобороны России.

Управление запусками проходило из Национального центра управления обороной Российской Федерации. Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки осуществили пуски баллистических ракет по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области. В то же время корабли Северного флота и Каспийской флотилии «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей поразили цели на берегу.

Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону «Кура» на Камчатке, и расчетами ОТРК «Искандер» выполнены практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.

К выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-95 МС, которые выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах «Пембой» в Республике Коми и «Кура» на Камчатке.

В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами).

Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Ранее сообщалось, что стратегические командно-штабные учения по управлению Вооруженными Силами РФ пройдут с 15 по 17 октября.

К выполнению учебно-боевых задач привлекут около 12 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, в учении будут задействованы 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, до 105 самолетов и вертолетов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.