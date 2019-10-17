Огонь из всех орудий: на Северном флоте проходят контрольные испытания

Мотострелки и морпехи Северного флота сдают итоговый экзамен за летний период обучения. Контрольные занятия проходят на полигонах и учебных центрах в Печенгском районе Мурманской области.

В ближайшее время командиры подразделений оценят теоретические знания бойцов и практические навыки по огневой и тактической подготовке.

Военнослужащие выполнят упражнения, включая учебные стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, отработку действий при радиационно-химической защите, вождение колесной и гусеничной техники.

В рамках сдачи экзамена экипажи боевых машин открыли контрольный огонь из пулеметов и артиллерии танков Т-80БВМ, бронетранспортеров БТР-80 и МТЛБ. Всего в контрольных испытаниях участвуют три тысячи человек личного состава. Они проходят службу, как по контракту, так и по призыву.