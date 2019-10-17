Корабли ТОФ доставили в отдаленные воинские части более 52 тыс. тонн грузов
В рамках северного завоза военнослужащих обеспечили горючим, углем, продуктами питания, медицинским оборудованием, лекарствами и другими необходимыми товарами.
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Северный завоз Восточного военного округа завершился, сообщает пресс-служба ВВО. Более 52 тысяч тонн грузов получили труднодоступные воинские части.
Корабли Тихоокеанского флота доставили в гарнизоны горючее, уголь, продукты питания, медицинское оборудование, лекарства и другие необходимые военным товары.
Северный завоз касается более ста отдаленных точек страны. Грузы доставили в воинские части в районах Крайнего Севера, на Камчатке, на Курильских островах, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта.