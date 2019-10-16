Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Юнармия ТЕГИ

В Подмосковье открылся первый «Дом Юнармии»

Наталья Вальханская
06:40 16.10.2019
В «Доме Юнармии» будет осуществляться кружковая деятельность по основам поисково-спасательной работы, спортивному ориентированию, лидерству и добровольчеству.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Первый «Дом Юнармии» открылся в Богородском городском округе  Московской области. Теперь десятки школьников одновременно могут оттачивать свои навыки в одном месте, а не ютиться по различным кружкам, разбросанным по региону.

Здесь проходят спортивная, огневая и медицинская подготовки, творческие и интеллектуальные тренинги. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию и вопросам выживания в полевых условиях.

«Главная задача, которая стоит перед "Домом Юнармии", это объединение мальчишек и девчонок со всего Подмосковья для обучения. Обучению навыкам рукопашного боя, ориентированию на местности, разборке сборке любого вида оружия, оказанию первой медицинской помощи и навыкам выживания в полевых условиях смогут научиться в "Доме Юнармии". Центр по подготовке юнармейцев будет также способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей ребят», - рассказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков. 

В рамках открытия «Дома Юнармии» знаками юнармейской доблести были отмечены юнармейцы, оказавшие существенный вклад в развитие военно-патриотического общественного движения из Коломны, Химок, Ликино-Дулево и Наро-Фоминского городских округов. 

Это уже 29 дом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в масштабах всей страны. В ближайшее время заработают еще семь подобных центров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.10.2019, 13:24
«Он оставил на земле добрый след»: Терешкова о Леонове
Дата16.10.2019, 05:20
Российская военная полиция патрулирует сирийский Манбидж
Дата15.10.2019, 02:51
«Доказать стране и всему миру»: российские гимнасты с триумфом вернулись с ЧМ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата15.10.2019, 16:43
Самую современную российскую радиостанцию на базе БТР показали вблизи
Дата15.10.2019, 10:52
«Демон в тельняшке»: как морпех Кисляков в одиночку сражался против 100 бойцов вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Юнармия
06:40 Армия
Видео
В Подмосковье открылся первый «Дом Юнармии»
09:30 Армия
В Крыму прошел республиканский слет «Юнармии»
17:42 Армия
Видео
Первый молодежный форум «Будущее» прошел в Москве
02:00 В стране и мире
В Центральном доме «Юнармии» откроется школа КВН
04:18 Армия
Видео
Юнармейцы со всей страны приняли участие в соревнованиях в Приморье
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:55 В стране и мире
СМИ: «Победа» поднимает в два раза цены на билеты в Россию
06:52 В стране и мире
Видео
В гараже под Оренбургом нашли более четырех тысяч черепах
06:40 Армия
Видео
В Подмосковье открылся первый «Дом Юнармии»
06:30 В стране и мире
Видео
В Нидерландах семья 9 лет ждала конца света в подвале
06:25 В стране и мире
Раскрыто секретное правило бортпроводников
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван размер пенсии Бориса Моисеева
«Демон в тельняшке»: как морпех Кисляков в одиночку сражался против 100 бойцов вермахта
На месте «землетрясения века» на Урале найдены необычные аномалии
Видео
В МВД раскрыли подробности задержания подозреваемых в убийстве девушки на Урале
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Добрынин объяснил свой уход из сериала «Сваты»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.