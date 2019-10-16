В Подмосковье открылся первый «Дом Юнармии»

Первый «Дом Юнармии» открылся в Богородском городском округе Московской области. Теперь десятки школьников одновременно могут оттачивать свои навыки в одном месте, а не ютиться по различным кружкам, разбросанным по региону.

Здесь проходят спортивная, огневая и медицинская подготовки, творческие и интеллектуальные тренинги. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию и вопросам выживания в полевых условиях.

«Главная задача, которая стоит перед "Домом Юнармии", это объединение мальчишек и девчонок со всего Подмосковья для обучения. Обучению навыкам рукопашного боя, ориентированию на местности, разборке сборке любого вида оружия, оказанию первой медицинской помощи и навыкам выживания в полевых условиях смогут научиться в "Доме Юнармии". Центр по подготовке юнармейцев будет также способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей ребят», - рассказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков.

В рамках открытия «Дома Юнармии» знаками юнармейской доблести были отмечены юнармейцы, оказавшие существенный вклад в развитие военно-патриотического общественного движения из Коломны, Химок, Ликино-Дулево и Наро-Фоминского городских округов.

Это уже 29 дом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в масштабах всей страны. В ближайшее время заработают еще семь подобных центров.