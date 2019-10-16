В Нижегородской области начались учения сил ОДКБ «Взаимодействие-2019»

Совместные учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2019» стартовали под Нижним Новгородом на полигоне Мулино. Опытом ведения боя в современных условиях обмениваются офицеры из шести стран. Кроме России это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

На первом этапе перед военными стояла задача уничтожить боевиков, которые вторглись на территорию одного из государств и захватили крупный населенный пункт. Террористов нужно было рассеять массированным огнем, локализовать очаги их сопротивления, а затем уничтожить.

Показали участникам маневров и штурм мобильной топливозаправочной станции. Бандитам удалось подорвать один из бензовозов. Пока пожарные гасили огонь, пехота ликвидировала нападавших.

Всего на полигон Мулино съехались несколько тысяч военнослужащих. С российской стороны только грузовиков, бронемашин и авиации задействовали больше трехсот единиц.