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Военные ЮВО сдали итоговую проверку в Абхазии: видео

Наталья Вальханская
04:00 16.10.2019
В ходе экзаменационных мероприятий было проведено свыше 20 тактических учений с боевыми стрельбами и упражнений контрольных стрельб.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Абхазии военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы Южного военного округа успешно сдали комплексную итоговую проверку за 2019 учебный год, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«В течение 10 дней личный состав соединения демонстрировал навыки и умения боевой подготовки группе офицеров штаба армии», - отметили в пресс-службе.

В ходе экзаменационных мероприятий подразделениями было проведено и выполнено свыше 20 тактических учений с боевыми стрельбами и упражнений контрольных стрельб.

«Стрельба на оценку производилась из различного штатного вооружения, в том числе ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов, автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова РПК, орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3», - добавили в ЮВО.

Кроме того, военнослужащие отработали на оценки временные нормативы по 11 предметам боевой подготовки: тактико-специальной, инженерной, строевой, разведывательной, медицинской и физической.

Контрольные занятия проводились в условиях горно-лесистой и прибрежной местности на четырех полигонах: Гудаута, Цабал и Нагвалоу в Абхазии, а также полигоне Майкопский в Адыгее.

Всего в мероприятиях итоговой проверки приняли участие более двух тысяч военнослужащих соединения, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

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