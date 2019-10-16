В Военном университете Минобороны РФ открыли памятник его выпускникам

Сегодня, 16 октября, в преддверии 100-летия Военного университета Министерства обороны РФ состоялась торжественная церемония открытия памятника его лучшим выпускникам. Это одно из старейших военных учебных заведений страны.

Более трехсот выпускников награждены золотой звездой Героя Советского Союза, четверо стали Героями Соцтруда, 15 удостоены звания Героя России. С грядущим юбилеем вуза курсантов и преподавателей поздравил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

«Наш университет - это уникальное учебное заведение, которое объединило в себе всю гуманитарную составляющую военного образования России. За период существования вуза подготовлено более 230 тысяч офицеров, ставших генералами, руководителями, до конца выполнившими свой воинский долг», - отметил он.

Сегодня в Военном Университете готовят офицеров и специалистов для Вооруженных сил 24 государств. Здесь ведется подготовка военных кадров по пяти направлениям - военно-гуманитарному, военно-юридическому, военно-филологическому, военно-финансовому и военно-дирижерскому.