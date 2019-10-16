Летчики отработали взлет и посадку на палубу «Адмирала Кузнецова»: кадры тренировки

На учебном полигоне в Крыму проходят тренировку морские летчики Северного флота. Военнослужащие оттачивают навыки посадки на тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» на уникальном тренажере.

Специальный наземный испытательный авиационный комплекс (НИТКА) находится в поселке Новофедоровка близ города Саки. Комплекс с оборудованием полностью имитирует палубу российского флагмана и систему взлета и посадки в открытом море.

Размеры стальной взлетно-посадочной полосы аналогичны полетной палубе «Адмирала Кузнецова» и также оборудованы трамплином и аэрофинишерами. Отрабатывать навыки летчики будут до конца месяца.

«Адмирал Кузнецов» - самый большой корабль в составе Военно-Морского Флота России. Его длина - 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей. Габаритная высота 64,49 метра примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. При этом максимальная скорость крейсера - 29 узлов (54 км/ч).

Основное вооружение корабля - палубные истребители Су-33 и МиГ-29К/КУБ, а также вертолеты Ка-27, Ка-29. В ходе сирийского похода «Адмирала Кузнецова» впервые на корабле были размещены вертолеты Ка-52К «Катран».