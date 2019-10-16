Корабли Балтфлота отразили авианалет и уничтожили цели «противника»: кадры учений

Моряки-балтийцы провели электронные пуски ракет «Калибр» в рамках учений. В маневрах участвовали малые ракетные корабли «Мытищи», «Зеленый дол» и «Серпухов».

Корабли открыли артиллерийскую стрельбу по мишеням, которые имитировали морские и береговые цели условного противника и отразили «атаку» с воздуха. Экипажи работали в составе тактических групп.

В ходе маневров малые ракетные корабли также отработали упражнения по постановке радиоэлектронных помех.