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Обманный маневр: мотострелки отразили атаку «противника» под Хабаровском

Александр Орлов
05:16 15.10.2019
В ходе учебного боя подразделения отработали различные виды тактических действий, в том числе ложный маневр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Современную тактику мобильной обороны на полигоне Князе-Волконском под Хабаровском отработали мотострелки, артиллеристы и зенитчики. Подразделения радиоэлектронной борьбы блокировали вражеские каналы связи. Разведданные доставляли беспилотники «Орлан», с воздуха удары наносили штурмовики и вертолеты Ка-52.

Артиллерия обрушила град снарядов по маршрутам продвижения наступающего противника. Подразделениям мотострелковой бригады Восточного округа, усиленным артиллерией и авиацией, в ходе учений поставлена задача остановить продвижение превосходящих сил неприятеля и нанести ему максимальное поражение. К маневрам на полигоне Князе–Волконский были привлечены более 3 тысяч военнослужащих и около 350 единиц боевой техники.

Учения мотострелков начались с артподготовки территории для дальнейшего наступления пехоты. Задача – обстрелять территорию, по размерам сопоставимую с шестью футбольными полями, чтобы условный противник, находящийся в этой зоне, понес максимальные потери.

По команде «Штиль» артиллерия замолкла и мотострелковые подразделения открыли огонь по противнику из всех видов штатного оружия. Стрельбу вели экипажи танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2. Поддержку с воздуха оказала авиация: штурмовики Су-25 и звено ударных вертолетов Ка-52.

Задача подразделений войсковой ПВО - не допустить ответный авиаудар противника и уничтожить его разведывательные дроны. Расчеты переносных зенитных комплексов «Игла» заняли позиции вблизи переднего края обороны и приготовились к бою. Все действия выполняли максимально быстро.

Оператор ПЗРК Андрей Щедров служит в мотострелковой бригаде с 2010 года. Еще со школы он мечтал стать военным. По словам Щедрова, первый выстрел - самый волнительный.

В ходе учебного боя подразделения отработали различные виды тактических действий, в том числе ложный маневр. Постоянно перемещаясь по фронту и в глубину обороны, перенося огонь артиллерии, мотострелки максимально затруднили противнику определение своих позиций. 

«Уходим мы от линейной тактики обороны. Это уже и в уставах определено, и в наставлениях от командования штабов. Широкое применение - все же маневренные действия, обманные действия. Все принципы начальника генерального штаба, которые доведены до войск, думаю, успешно выполнили эти задачи. Выполнили все в полном объеме», - рассказал командир 64-й отдельной мотострелковой бригады ВВО Александр Шершнев.

Исход оборонительного боя решила неожиданная контратака танкового взвода с фланга. Огнем 125-мм орудий и пулеметов танкисты остановили продвижение превосходящих сил противника, а затем уничтожили его. Нестандартную тактику действий подчиненных в мобильной обороне высоко оценил командующий общевойсковой армией генерал-майор Сергей Чеботарев, наблюдавший за этим этапом учений. Теперь мотострелкам предстоит отработать действия в контрнаступлении еще и в ночных условиях.

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