Проверка ВДВ: российские десантники сдают годовые экзамены

В соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск, в период с 1 по 12 октября текущего года в Тульском воздушно-десантном соединении, комиссией под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова, проведена итоговая проверка за 2019 учебный год, сообщили в Минобороны.

«Более 4000 военнослужащих из воинских частей, дислоцированных в Тульском, Рязанском и Наро-Фоминском гарнизонах, на трех разных полигонах продемонстрировали свои профессиональные навыки и умения», - рассказали в ведомстве.

В ходе проверки личный состав соединения показал свои знания, умения навыки во владении штатным вооружением и военной техникой, были проверены навыки военнослужащих в основных дисциплинах военной науки.

«При проверке управления соединения, воинских частей и подразделений основной упор делался на проверку овладения военнослужащими практических навыков, в соответствии со своими должностными обязанностями, необходимыми для выполнения различных задач, стоящими перед соединением», - добавили в Минобороны.

В ходе проверки физической, огневой, тактико-специальной и воздушно-десантной подготовки, а также вождения техники (боевых машин и автомобилей) и РХБЗ, личный состав показал свою подготовку, как индивидуальном плане, так и в составе подразделений.

Кроме того, в рамках итоговой проверки проведена командно-штабная тренировка, в ходе которой командующий Воздушно-десантными войсками оценил подготовку органов управления соединения.

По итогам проверки, все воинские части и подразделения соединения получили оценку комиссии Командования Воздушно-десантных войск.