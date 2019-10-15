«Артиллерийские дуэли» и огонь «Торнадо»: яркие кадры учений ЮВО

Более восьми тысяч военнослужащих ракетных войск и артиллерии Южного военного округа на 30 полигонах провели единовременные учения с боевыми и электронными пусками ракет и боевой стрельбой, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Перед итоговым экзаменом учебного года ракетчики и артиллеристы провели боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, освоили новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного боя», - отметили в пресс-службе.

Особое внимание при проведении учения было уделено контрбатарейной борьбе («артиллерийским дуэлям»), а также стрельбам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

В ходе масштабного перемещения войск к местам проведения учений были задействованы железнодорожные эшелоны, а большая часть военной техники в составе колонн совершила марши по дорогам общего пользования и по пересеченной местности.

На заключительном этапе учений прошли масштабные боевые пуски и стрельбы из ракетных комплексов «Искандер», «Бал», «Бастион», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», самоходных гаубиц «Мста-С», «Акация», «Гвоздика», самоходных орудий «Нона» и других систем.

Всего в учениях подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО приняли участие более восьми тысяч военнослужащих, было задействовано около трех тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения на полигонах, расположенных в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа и в Крыму, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.