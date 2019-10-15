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Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии

Наталья Вальханская
20:51 15.10.2019
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.
Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер во вторник, 15 октября, провели телефонные переговоры.

Как отметили в российском военном ведомстве, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.

В тоже время российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики с вооруженными силами Турции.

Как отметили в Минобороны России, было организовано взаимодействие с турецкой стороной.

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