Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер во вторник, 15 октября, провели телефонные переговоры.
Как отметили в российском военном ведомстве, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.
В тоже время российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики с вооруженными силами Турции.
Как отметили в Минобороны России, было организовано взаимодействие с турецкой стороной.