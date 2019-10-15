Госдума приняла законопроект о праве военных возмещать материальный ущерб в рассрочку

Депутаты Государственной думы 15 октября приняли в первом чтении проект закона о материальной ответственности военнослужащих. Согласно документу, солдаты и офицеры, призванные на сборы граждане и резервисты смогут возмещать в рассрочку нанесенный ими ущерб за порчу имущества, закрепленного за воинскими частями.

«В целом принятие законопроекта обеспечит надлежащую защиту имущественных интересов государства, оптимизирует процесс возмещения стоимости утраченного и поврежденного имущества воинских частей за счет виновных лиц при одновременном учете интересов добросовестных военнослужащих», - пояснил заместитель министра обороны Николай Панков.

Подготовленные поправки предлагают установить, что понимается под днем обнаружения ущерба, а также предусмотреть приостановление в течение срока привлечения военнослужащего к материальной ответственности на период производства предварительного расследования.

Также предусмотрены санкции в отношении командиров, не принявших меры к возмещению виновными причиненного ущерба. К материальной ответственности предлагается привлекать в течение одного года после обнаружения порчи имущества.

Будут учитываться обстоятельства, позволяющие уменьшить размер выплат - это состояние здоровья, наличие на иждивении инвалида, несовершеннолетних детей и детей, проходящих обучение в высших учебных заведениях.