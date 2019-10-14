В Крыму прошел республиканский слет «Юнармии»

В Евпатории завершился четвертый ежегодный республиканский слет участников всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом сообщил «Звезде» начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

В мероприятиях «Я - юнармеец» приняли участие военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота, подразделения которого дислоцированы на территории Республики Крым.

В течение трех дней с 10 по 13 октября более 250 юнармейцев состязались в строевой подготовке, выполнению нормативов по огневой подготовке и тактике. Также с детьми были проведены занятия по правилам оказания первой медицинской помощи, спасательным и поисковым работам.

Одним из этапов слета стали встречи юнармейцев с военнослужащими, в ходе которых обсуждались вопросы организации прохождения военной службы по призыву и по контракту, порядок поступления в высшие военные учебные заведения.

Мероприятие прошло под патронатом главы попечительского совета республиканского отделения военно-патриотического общественного движения «Юнармия» депутата Госдумы России Михаила Шеремета.

По итогам слета были определены лучшие юнармейцы, и региональные отделения, которые были награждены призами от регионального центра по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления Евпатории и командования армейского корпуса Черноморского флота.