Переброску авиации на учение «Нерушимое братство» показали на видео

Подразделения ВС России завершили подготовку к совместному учению «Нерушимое братство-2019» с воинскими контингентами пяти государств Центральной Азии, а именно Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, и Таджикистана.

Россию на учении представят войска Центрального военного округа, в составе 18 самолетов и вертолетов, 600 единиц техники и более 2 тысяч военнослужащих.

Накануне в Таджикистан, на полигоне которого с 21 по 29 октября пройдет основной этап учения, перебазировались самолеты-разведчики Су-24МР из Челябинской области и штурмовики Су-25 с российской авиабазы «Кант» в Киргизию.

Тем временем, в Новосибирске приступили к переброске вертолетов армейской авиации Ми-8 и Ми-24 транспортными самолетами «Руслан» для перебазирования в центрально-азиатскую республику.

Кроме того, в учениях также примет участие единственная в российских ВС миротворческая бригада ЦВО. Военнослужащие соединения провели на Рощинском полигоне в Самарской области последнюю тренировку в России. Военные оттачивали различные способы борьбы с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами, ведение разведки с применением беспилотников и наземных средств разведки, выполняя задачи по вклиниванию между условно-конфликтующими сторонами.