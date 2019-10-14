Жители Дейр-Эз-Зора и Ракки просят МО РФ помочь в восстановлении суверенитета Сирии на своей территории

В населенных пунктах Восточной Сирии в провинциях Дейр-Эз-Зор и Ракка представители родоплеменных союзов Агейдат, Бу-Шаабан, Абукемаль, Альбухасан провели демонстрации против иностранной агрессии и терроризма и направили в Центр по примирению враждующих сторон обращения об оказании содействия в восстановлении законной власти Сирийской Арабской Республики и решении гуманитарных проблем.

«На фоне операции вооруженных сил Турции и гуманитарного кризиса в северо-восточных районах Сирии в российский Центр по примирению враждующих сторон и в правительство Сирийской Арабской Республики поступают обращения местного населения с просьбами об оказании помощи», - рассказали в ЦПВС.

Самопровозглашенная «Автономная администрация северо-восточных районов», не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась не способна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем.

Также сообщалось, что в связи с этим органы самоуправления населенных пунктов в округах Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлия и Эль-Хасака провинции Хасака заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории.