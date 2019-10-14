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Минобороны РФ опровергло заявления об одобрении операции Турции в сирийском Кобани

Наталья Вальханская
22:02 14.10.2019
Появившиеся на эту тему сообщения в СМИ не соответствуют действительности, подчеркнули в ведомстве.
Минобороны РФ опровергло заявления об одобрении операции Турции в сирийском Кобани
© Фото: Anas Alkharboutli, Xinhua, Globallookpress

В Минобороны России прокомментировали появившуюся в ряде СМИ информацию со ссылкой на турецкую сторону о якобы отсутствии у России возражений против распространения операции «Источник мира» на сирийский город Кобани.

«В ходе переговоров с турецкими коллегами вопросы распространения операции турецких вооруженных сил "Источник мира" на сирийский город Кобани не обсуждались», - подчеркнули в ведомстве.

Появившиеся на эту тему сообщения в СМИ не соответствуют действительности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы не возражает против распространения военной операции «Источник мира» на сирийский город Кобани. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 14 октября.

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