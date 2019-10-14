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«Космические спасатели»: кадры десантирования от первого лица

Наталья Вальханская
21:35 14.10.2019
Под Челябинском военные, принимающие участие в обеспечении запуска и посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз», выполнили прыжки с парашютом.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военные парашютисты-спасатели, входящие в состав поисково-спасательной группы Центрального военного округа, выполнили более 500 прыжков в ходе сборов в Челябинской области.

© Минобороны РФ

На военном аэродроме в Челябинской области «космические спасатели», а также укладчики парашютов, которые принимают участие в обеспечении запуска и посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз», выполнили прыжки с парашютом с высоты от 200 до 3000 метров, используя парашютные системы «Арбалет-2» и «Мальва-24».

© Минобороны РФ

«Парашютисты отработали прыжки на точность приземления, на неподготовленные площадки, в лесистую местность. Кроме того, в прыжках принимали участие военнослужащие-спасатели из российских военных баз, дислоцированных в республиках Киргизия и Таджикистан», - сообщили в Минобороны России.

В сборах было задействовано около 70 парашютистов и укладчиков парашютов авиационных частей и военных баз Центрального военного округа.

© Минобороны РФ

Стоит отметить, что именно военные парашютисты-спасатели ЦВО 11 октября 2018 года были задействованы и первыми оказались на месте посадки капсулы при внештатной ситуации во время запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-10».

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