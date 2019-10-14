Тысячи военных и сотни боевых машин: кадры учений мотострелков ЮВО

Масштабные учения мотострелков Южного военного округа стартовали в Дагестане и Северной Осетии, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Маневры идут в рамках итоговой проверки за текущий учебный год.

В учениях принимают участие более трех тысяч солдат и офицеров, задействованы около семисот единиц техники, включая САУ «Мста-С», танки Т-90А, БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки. Также для решения учебно-боевых задач привлечены авиация и беспилотники.

Мотострелки совершили марши в места сосредоточения на общевойсковых полигонах Дальний и Тарское, после чего направились в назначенные районы для выполнения учебных задач.

В ходе мероприятий бойцы учатся отбивать атаку «диверсантов», отражать авиаудары условного неприятеля, ориентироваться на незнакомой местности. Также военнослужащие будут оттачивать навыки ведения боя, в частности, им предстоит провести учебные стрельбы на незнакомом полигоне.