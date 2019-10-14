На учениях ядерных сил «Гром-2019» отработают новые способы управления войсками

Новые способы управления войсками будут отработаны в ходе учений «Гром-2019». Учения стратегических ядерных сил носят оборонительный характер и не направлены против отдельных государств или коалиций стран, сообщил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Евгений Ильин на брифинге для иностранных военных атташе.

«"Гром-2019" носит сугубо оборонительный характер, имеет целью обучение войск действиям при реализации мероприятий сдерживания вероятного противника, получение Вооруженными Силами Российской Федерации практики в отработке новых способов применения сил и средств, организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению», - заявил он.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Является дальнейшим развитием комплекса «Тополь-М». Ракета может иметь несколько вариантов оснащения, в том числе и 3-4 термоядерными боеголовками по 300 килотонн. В перспективе возможно переоснащение на вариант с 6 боеголовками по 150 килотонн. Крайний пуск ракеты был проведен в феврале текущего года.

Р-29РМУ2 «Синева» - российская трехступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения. Используется в ракетных комплексах Д-9РМУ2, размещаемых на стратегических подводных крейсерах проекта 667БДРМ «Дельфин». Головная часть может оснащаться четырьмя высокоскоростными малоразмерными неуправляемыми боевыми блоками мощностью 500 кт каждый. Максимальная дальность зависит от забрасываемого веса и способна превышать 11 тысяч километров. Принята на вооружение в 2007 году. В августе текущего года с подводных лодок «Тула» и «Юрий Долгорукий» были выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава».

Генерал добавил, что предоставление сведений по вышеупомянутым учениям не предусмотрено какими-либо международными обязательствами и является добровольным жестом. Ранее сообщалось, что мероприятия пройдут с 15 по 17 октября, в их рамках военные проведут пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева». Всего запланированы 16 запусков.