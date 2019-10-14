Масштабное стратегическое командно-штабное учение начинается в РФ

Стратегическое командно-штабное учение по управлению Вооруженными Силами РФ пройдет с 15 по 17 октября.

К выполнению учебно-боевых задач привлекут около 12 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, в учении будут задействованы 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, до 105 самолетов и вертолетов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

Целями учения являются проверка уровня подготовленности органов военного управления и совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами).

К участию в мероприятии привлекаются оперативные группы центральных органов военного управления, соединения и части Ракетных войск стратегического назначения, командования дальней и военно-транспортной авиации, а также соединения и воинские части, предназначенные для обеспечения действий сил стратегического сдерживания и подразделения специального назначения для обозначения войск условного противника.

Различные этапы практических действий войск в ходе учения пройдут на сухопутных, авиационных полигонах и участках местности Северного флота и морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.

В ходе учения будут выполнены пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования, в том числе по полигонам «Пембой», «Чижа» и «Кура».