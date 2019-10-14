Военные США и Турции выполнят наблюдательный полет над Россией

С 14 по 18 октября военные специалисты из США и Турции проведут наблюдательный полет над Россией. Об этом сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на турецком самолете СН-235 с аэродрома Кубинка», - заявил Рыжков.

Российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета по обговоренному маршруту и применения договором аппаратуры наблюдения.

Полет было решено осуществить после того, как ранее в этом месяце председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу и направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен не пояснил, о каких именно сообщениях идет речь.

СН-235 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Кроме того, по словам Рыжкова, Россия в тот же период, с 14 по 18 октября, совершит полет над Румынией в рамках Договора по открытому небу. Наблюдательный полет будет выполнен на российском самолете Ан-30Б, который стартует с аэродрома в Бухаресте. Его максимальная дальность составит 900 километров.

Российский самолет выполнит полет по согласованному с принимающей стороной маршруту, а румынские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после «холодной войны». Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.