В России стартовал осенний призыв

Во всех 85 регионах России стартовал осенний призыв. Всего в осеннюю кампанию с 1 октября по 31 декабря 2019 года будут призваны 132 тысячи человек.

Больше всех новобранцев отправляют в армию военные комиссариаты Центрального военного округа из регионов Урала, Поволжья и Сибири, рассказали в пресс-службе ЦВО.

К призыву на военную службу молодых людей из районов, подвергшихся затоплению, будут подходить индивидуально, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Также он рассказал, что в России с каждым годом растет число желающих попасть в армию, несмотря на отсрочку.