Московское суворовское военное училище празднует 75-летие

Московское суворовское военное училище празднует юбилей – 75 лет со дня основания. Первый набор, приступивший к обучению первого октября 1944 года, состоял в основном из сирот, а также детей красноармейцев, партизан и детей инвалидов войны.

Училище формировалось в Нижнем Новгороде (тогда Горьком) в период с четвертого июля по первое октября 1944 года. Будущих воспитанников отбирали спецкомиссии обкомов партии Ленинградской, Московской, Горьковской, Ивановской, Кировской, Ярославской областей и управлением вузами Наркомата обороны. Руководителем училища назначили Карпа Афанасьевича Железнякова. В первый набор было отобрано 505 человек.

До 1956 года, перед передислокацией в Москву, Горьковское СВУ выпустило восемь наборов: училище за этот период окончили 619 человек, из которых 36 золотых медалистов и 78 - серебряных.

В августе 1956 года училище перевезли в Москву - оно было переименовано в Московское СВУ. В 1964 году училище перешло на трехлетнюю программу обучения, туда стали принимать молодых людей в возрасте 15-16 лет.

Сегодня Московское суворовское военное училище использует современную учебно-материальную базу, располагает хорошим бытовыми условиями, двумя спортзалами, медиацентром, уникальным библиотечным фондом.