Вошел в состав флота: в Балтийске подняли Андреевский флаг над ракетным кораблем «Советск»

В Балтийске на новейшем малом ракетном корабле «Советск» проекта 22800 «Каракурт» торжественно подняли Военно-морской флаг Российской Федерации.

В церемонии приняли участие представители командования Балтийского флота, судостроительного предприятия «Пелла», построившего «Советск», военнослужащие соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы. Под звуки гимна Российской Федерации на катере был поднят Андреевский флаг.

Этому событию предшествовало успешное выполнение нескольких программ испытаний, в процессе которых проверялись все системы и вооружение корабля. После этого Государственной приемной комиссией были подписаны акты о приемке малого ракетного корабля в состав Военно-Морского Флота России. Приказом Главнокомандующего ВМФ «Советск» включен в боевой состав Балтийского флота и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской ВМБ.

Стоит отметить, что «Советск» - второй корабль данного проекта, включенный в боевой состав Балтийского флота. Первый – МРК «Мытищи» вошел в состав Балтийского флота в декабре 2018 года.