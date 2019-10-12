Атака «Терминатора»: завершились учения «Дружба-2019» на Кубани

На Кубани завершились совместные российско-пакистанские «Дружба-2019». Финальным этапом маневров стал штурм города и эвакуация раненых. Бойцы окружили здание, в котором находились условные боевики, а в это же время другой отряд десантировался на крышу с вертолета «Терминатор».

Все тренировки и наши военнослужащие и пакистанские проводят исключительно с российским вооружением и экипировкой. Пакистанские военные смогли познакомиться со специальной снайперской винтовкой ВСС-М и бесшумным автоматом АС «Вал», пистолетом Макарова, а также новейшими оптико-электронными приборами разведки.

По завершении занятий пакистанские военнослужащие дали высокую оценку российскому стрелковому оружию, отметив его надежность и неприхотливость, и заметили много схожего в тактических действиях подразделений двух стран.

В учениях «Дружба-2019» принимают участие военнослужащие специального назначения обеих стран, в общей сложности более ста человек. С российской стороны в учениях задействовано подразделение специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.