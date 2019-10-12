Вооружение, тактика, штурм: Россия и Пакистан закончили совместные учения «Дружба-2019»

На Кубани завершилось совместное российско-пакистанское учение подразделений спецназа «Дружба-2019». Маневры проходили на полигоне Молькино в Краснодарском крае и были направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества.

Вначале пакистанские бойцы прошли одиночную подготовку, в ходе которой российская сторона провела ознакомительные занятия с вооружением и отработкой тактических действий и оказанию медицинской помощи. Специалисты минно-подрывного дела также продемонстрировали свои умения пакистанским коллегам и уничтожили элементы конструкции моста: спецназовцы скрытно установили заряды и произвели удаленно подрыв. Кроме того, зарубежным гостям были представлены варианты изготовления самодельных мин, способы их маскировки, а также способы их обнаружения и обезвреживания.

Завершилась «Дружба-2019» совместным десантированием и штурмом «города» с эвакуацией раненых с использованием бронеавтомобилей «Рысь» и КамАЗ. Общение внутри групп проходило кодовыми словами на английском и русском языках. В общей сложности, в учениях приняли участие около 100 военнослужащих, были также задействованы новейшие комплексы технической разведки.

Пакистанские военнослужащие также вручили значки и береты школьникам, вступившим в ряды «Юнармии» во время церемонии закрытия учений. Перед этим вниманию гостей были представлены совместные показательные выступления групп спецназа двух стран по штурму здания с земли и с вертолета.

Совместное военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, как на территории Российской Федерации, так и Исламской Республики Пакистан. От Вооруженных Сил Российской Федерации в учении принимает участие подразделение спецназа 49 общевойсковой армии Южного военного округа.