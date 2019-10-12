«Адмирал Эссен» взял на сопровождение американский эсминец «Портер» в Черном море

Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 12 октября 2019 года в южную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО «Портер» ВМС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».