Главную икону ВС России направили в Улан-Удэ

Более 300 тысяч верующих поклонились главной иконе вооруженных сил России «Спас Нерукотворный» в Центральном военном округе. С августа по октябрь святыня побывала в крупных городах Урала, Поволжья, Сибири, а также в городах Центральной Азии, где дислоцированы наши военные базы.

Сейчас икона держит путь в Восточный военный округ, а именно в Улан-Удэ. В течение года Лик провезут по многим воинским соединениям российской армии. На своем пути он побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов и 300 воинских частей.