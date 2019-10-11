Главную икону ВС России направили в Улан-Удэ
Святыня уже побывала в крупнейших городах Поволжья, Урала и Центральной Азии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Более 300 тысяч верующих поклонились главной иконе вооруженных сил России «Спас Нерукотворный» в Центральном военном округе. С августа по октябрь святыня побывала в крупных городах Урала, Поволжья, Сибири, а также в городах Центральной Азии, где дислоцированы наши военные базы.
Сейчас икона держит путь в Восточный военный округ, а именно в Улан-Удэ. В течение года Лик провезут по многим воинским соединениям российской армии. На своем пути он побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов и 300 воинских частей.