Путин поздравил московских суворовцев с юбилеем училища

Владимир Путин поздравил педагогический состав, воспитанников, а также выпускников Московского суворовского военного училища (МсСВУ) с 75-летним юбилеем.

Поздравительную телеграмму от российского президента в торжественной обстановке зачитал выпускник, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

В поздравлении были отмечены сохранение всех традиций училища и передача главных ценностей от поколения к поколению. Глава государства указал на особую сплоченность тех, кто прошел обучение в МсСВУ.

«Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего!», - цитирует президента РИА Новости.

Московское суворовское военное училище празднует 1 октября 75 лет со дня основания. Первый набор, приступивший к обучению первого октября 1944 года, состоял в основном из сирот, а также детей красноармейцев, партизан и детей инвалидов войны.

Училище формировалось в Нижнем Новгороде (тогда Горьком), а только в августе 1956 года было передислоцировано в Москву. Будущих воспитанников отбирали спецкомиссии обкомов партии Ленинградской, Московской, Горьковской, Ивановской, Кировской, Ярославской областей и управлением вузами Наркомата обороны. Руководителем училища назначили Карпа Афанасьевича Железнякова. В первый набор было отобрано 505 человек.