Бой в дыму: бойцы РХБЗ отработали отражение химатаки «противника» под Курском

Бойцы войск радиационной химической и биологической защиты вместе с танкистами провели специальные учения в Курской области.

По легенде, танковый батальон попал под авиационный удар условного противника, который использовал оружие массового поражения. Под прикрытием артиллерии бронетехнику удалось вывести из-под огня и направить для немедленной классификации степени заражения.

Военные химики при помощи специальных установок провели быструю очистку машин и экипажей, и спустя всего час весь батальон смог вернуться в бой.