ВКС РФ 16 раз за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ России
В общей сложности было зафиксировано 29 иностранных летательных аппаратов.
© Фото: Министерство обороны России
Экипажи истребителей ВКС России за неделю 16 раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушения разведчиками государственной границы РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В течение данного периода у границ страны в общей сложности было зафиксировано 29 иностранных летательных аппаратов.
В ведомстве подчеркнули, что профессионализм пилотов позволил не допустить при этом нарушений воздушного пространства России.