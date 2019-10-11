ВКС РФ 16 раз за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ России

Экипажи истребителей ВКС России за неделю 16 раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушения разведчиками государственной границы РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В течение данного периода у границ страны в общей сложности было зафиксировано 29 иностранных летательных аппаратов.

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В ведомстве подчеркнули, что профессионализм пилотов позволил не допустить при этом нарушений воздушного пространства России.