Террористы взорвали две бомбы на маршруте следования военной полиции РФ в Сирии

Боевики подорвали две бомбы на маршруте следования российской военной полиции в Сирии. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

Как отметили в центре, террористы активизировались на фоне турецкой операции, которая проходит на северо-востоке республики.

«Одиннадцатого октября в 10.25 на маршруте патрулирования российской военной полиции в провинции Деръа на юге Сирии в районе 700 метров западнее населенного пункта Анхуль вблизи автоколонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства», - сообщили в ЦПВС.

В результате взрывов российские военнослужащие не пострадали. Двое сирийских сотрудников получили легкие ранения.