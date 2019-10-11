«Кадетский взгляд»: в Севастополе прошел кинофестиваль воспитанников военных училищ

Лучших сценаристов, режиссеров, операторов и монтажеров среди воспитанников военных училищ назвали сегодня в Севастополе. Работы, представленные на кинофестиваль «Кадетский взгляд», объединяет тема «Путешествие по России».

Так, севастопольские нахимовцы рассказали о своем первом дальнем походе из Крыма в Кронштадт. А суворовцы из Санкт-Петербурга для съемок фильма отправились на остров затонувших кораблей в Финском заливе.

«Значительный успех. Дети просто уже вошли в профессиональную составляющую. Чувствуется уже подход не первого дня, а на основании опыта, который сложился», - высказал свое мнение начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Виктор Горемыкин.

На память о кинофестивале на территории Нахимовского военно-морского училища торжественно открыли маяк «Кадетский ориентир». Вокруг него участники высадили деревья и под каждым заложили капсулу с землей из родных мест.