Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Мы с чувством глубокой благодарности чтим память о подвигах выдающихся полководцев, военачальников, солдат и офицеров, которые на полях жестоких сражений мужественно, не щадя жизни, сражались за свободу и независимость Родины», - говорится в тексте телеграммы президента.

По словам Путина, нынешнее поколение военных Сухопутных войск бережет и приумножает традиции патриотизма, демонстрирует высокую боевую выучку, верность Присяге и воинскому долгу. Военные успешно осваивают современное вооружение и технику, решают поставленные задачи в интересах обеспечения нацбезопасности и обороноспособности России.

Глава государства пожелал военнослужащим новых достижений и всего наилучшего.

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с праздником. На сайте ведомства опубликован приказ №555.

В поздравлении Шойгу вспомнил о героической истории российской пехоты, которая наполнена «примерами истинного мужества и героизма, доблести и преданности Родине».