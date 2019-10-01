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ЗРК «Бук-М3» под Астраханью отразили воздушный удар «противника»

Андрей Аркадьев
10:41 01.10.2019
Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-М3» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения.
ЗРК «Бук-М3» под Астраханью отразили воздушный удар «противника»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК"Звезда"

Дислоцированные в Курской области расчеты новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» нанесли ракетный удар по воздушным целям «противника» на полигоне в Астраханской области. Зенитные системы впервые поступили на вооружение зенитно-ракетного соединения гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в прошлом году.

Расчеты ЗРК «Бук-М3» были подняты по тревоге и преодолели марш протяженностью около трех километров. Во время учений расчеты сходу захватили цели, имитирующие вертолеты и самолеты «противника», при маневрировании воздушных мишеней в диапазоне от одного до 35 километров в различных слоях атмосферы.

За время полевого выхода войск ПВО армии расчеты ЗРК «Бук-М3» провели более 100 тренировок и два тактических учения в дневное и ночное время суток с боевыми пусками ракет. Новейшие ЗРК «Бук-М3» подразделения ПВО гвардейской общевойсковой армии ЗВО получили первыми в Вооруженных Силах в конце 2017 года.

Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-М3» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Разработка комплекса «Бук» началась в 1970 году, став логическим продолжением 2К12 «Куб». Позаимствовав ключевые идеи «Куба» и ряд его элементов, «Бук» отличался более продвинутыми средствами радиолокации за счет использования технологий «квазинепрерывного сигнала». При отсутствии искусственных помех радиолокаторы работали в режиме импульсного излучения с измерением дальности, а при постановке таковых противником переходили на «квазинепрерывный сигнал», позволяющий сопровождать обнаруженные воздушные цели и наводить на них ракеты даже в условиях интенсивного радиопротиводействия.

В 1983 году произошел переход на «Бук-М1» с новым радиолокатором обнаружения и целеуказания на уровне дивизиона. Вместо механического применяется электронное сканирование луча, что существенно расширяет возможности комплекса по обнаружению и сопровождению беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет во всем диапазоне скоростей и высот их полета.

Развитие продуктовой линейки ЗРК семейства «Бук» в новом, 21 веке, ознаменовалось поступлением на вооружение ПВО Сухопутных войск России сначала ЗРК «Бук-М2» (2008 г.), а затем - «Бук-М3» (2016 г.). Главное различие между ними заключается в замене ракет 3М317 на 9М317М. Несмотря на небольшое различие в обозначении (добавлен суффикс «М»), последняя представляет совершенно иное изделие, с сокращением массы на полторы сотни килограмм, общей длины более чем на тридцать сантиметров, диаметра корпуса с 400 до 360 мм. За счет легкости и компактности, количество ракет, размещенных на СОУ, увеличилось с четырех до шести, на ПЗУ - с восьми до двенадцати.

Комплексы семейства «Бук» ранних модификаций получили боевое применение в Сирии.

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