Путин подписал указ об осеннем призыве
В общей сложности 132 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет будут призваны в армию этой осенью. Призыв продлится по 31 декабря.
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Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, текст которого опубликован на сайте Кремля.
В тексте указа говорится, что этой осенью на службу отправятся 132 тысячи человек: военнослужащими станут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие в соответствии с законодательством призыву на военную службу.
Также в документе сказано и об увольнении с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Осенний призыв будет проходить во всех 85 регионах России и продлится по 31 декабря.