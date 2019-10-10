Парящий «Арбалет»: кадры учений спецназа ЦВО под Новосибирском

Бойцы спецназа Центрального военного округа высадились в тылу условного противника под Новосибирском. Десантирование проходило с высоты три тысячи метров, при этом военнослужащие использовали парашютные системы «Арбалет-2».

Бойцы преодолели по воздуху более четырех километров и приземлились в заданной точке. Всего в маневрах приняли участие более 500 военнослужащих и около 10 единиц военной и авиационной техники.