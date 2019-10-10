«Ярсы» в полях: воинские части РВСН прошли проверку боеготовности по итогам 2019 года

В соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения завершаются контрольные комплексные проверки по итогам 2019 года. Их прошли более 80 воинских частей и подразделений.

Особое внимание командование РВСН уделило тех частей и соединений, в которых находятся новые подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Проверки должны выявить реальное состояние боевой готовности и уровень владения вооружением и техникой.

Одним из прошедших проверку стало Юрьянское ракетное соединение: в ходе проведенных учений военнослужащие отработали задачи по выводу ракетных полков и воинских частей обеспечения в районы позиций ракетных полков. В общей сложности в маневрах было задействовано около 2000 военнослужащих и более 200 единиц техники.

В ходе командно-штабных учений с Йошкар-Олинским ракетным соединением, стратегические ракетчики отработали вывод «Ярсов» на полевые позиции, совершили марш, рассредоточили агрегаты со сменой полевых позиций и инженерного оборудования, организовали маскировку и боевое охранение комплексов.

Всего в РВСН в контрольных комплексных проверках по итогам года участвуют более 10 тысяч военнослужащих и около 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники.