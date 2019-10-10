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«Эшелон» ОДКБ: яркие кадры учений на полигоне Мулино

Александр Пешков
18:31 10.10.2019
Учения проходили на полигоне Мулино в Нижегородской области с 8 по 10 октября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры маневров силами и средствами материально-технического обеспечения (МТО) государств-членов ОДКБ.

На учениях отрабатывались вопросы восполнения расхода ракет, боеприпасов, размещения полевого склада горючего на местности и другие задачи сил МТО.

В маневрах была задействована современная техника, которая стоит на вооружении частей и соединений.

Кроме того, на учениях были отработаны эвакуация техники, подача боеприпасов с использованием вертолетов.

Данные маневры являются составной частью оперативно-стратегического учения «Боевое братство - 2019», которое проводится с 8 по 29 октября на территории России, Белоруссии и Таджикистана.

Ранее заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков высоко оценил учения. 

«Во время проведения совместных учений стран ОДКБ проводилось слаживание при выполнении боевых задач и отрабатывались вопросы всестороннего взаимодействия структур МТО коалиционных сил стран ОДКБ. Считаю, что учения прошли с оценкой не ниже "хорошо", на отлично не бывает», - отметил Булгаков.

Булгаков отметил также, что маневры проходили в обстановке, приближенной к боевой. Кроме этого, он указал на то, что военнослужащие за время проведения учений приобрели навыки, которые им понадобятся в дальнейшем, в частности, при выполнении последующих задач в сфере МТО.

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