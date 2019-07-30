Военные железнодорожники ЦВО восстановили две дополнительные защитные дамбы на реке Ия в городе Тулуне

В связи с поднятием уровня воды в реке Ия командованием группировки Минобороны России было принято решение о восстановлении двух дополнительных береговых защитных дамб для исключения подтопления новых территорий в Тулуне.

Военные железнодорожники выполнили восстановительные работы по размытому участку береговой защитной дамбы вблизи федеральной трассы Р-255, кроме того, была восстановлена защитная дамба в районе водозабора Красный Яр города Тулуна. Всего было привезено и засыпано около 10 тыс. кубических метров скального грунта.

Ранее сообщалось, что военные восстановили шесть поврежденных участков береговой защитной дамбы на реке Ия.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят питьевую воду, проводят вакцинацию местного населения.