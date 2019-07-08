Российские ракетные комплексы «Искандер-М», боевая техника и авиация вернулись после военного парада в Минске в пункты постоянной дислокации

Российские военнослужащие, боевая техника и авиация, принимавшие участие в военном параде, посвящённом Дню независимости Республики Беларусь, завершили возвращение из Минска в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации.

Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии, бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ, преодолев около 700 км, прибыли в Московскую область железнодорожным транспортом, а оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» - в Ивановскую область. Также вернулись на аэродромы постоянного базирования самолёты и вертолёты Ленинградской армии ВВС и ПВО, задействованные в параде: вертолёты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, многоцелевые истребители Су-30 и сверхманёвренные Су-34.

3 июля в военном параде, посвящённом Дню независимости Республики Беларусь, приняли участие более 300 военнослужащих, боевая техника и авиация Западного военного округа. Российскую военную делегацию возглавил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв.

Пресс-служба Западного военного округа