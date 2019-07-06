Краснодарские курсанты поклонились Главной иконе Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный»

В Краснодаре в Свято-Екатерининском Кафедральном соборе курсантов Высшего военного авиационного училища летчиков имени Анатолия Константиновича Серова благословили перед Главной иконой Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный».

Перед молебном клирики и настоятели собора провели экскурсию под собором, военнослужащим рассказали об истории иконы «Спас Нерукотворный».

В торжественном богослужении приняли участие более 1 тыс. православных верующих, в том числе военнослужащие общевойсковой армии ЮВО и члены их семей, а также воспитанники кадетских корпусов и кубанские казаки.

Безопасность иконы и ковчега с мощами святых круглосуточно обеспечивают военнослужащие Краснодарского гарнизона и военной полиции ЮВО.

Святой образ будет находиться в храме до 16 июля. Молебное пение перед иконой совершается ежедневно. Далее «Спас Нерукотворный» доставят в Адлер.

Ритуал принесения иконы на территории ЮВО будет проводиться также в Владикавказе и Астрахани.

В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.