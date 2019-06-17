Всеармейский этап конкурса «Рембат» стартовал с индивидуальной гонки в Омске

Всеармейский этап конкурса специалистов ремонтных подразделений ВС РФ «Рембат» стартовал с этапа индивидуальной гонки по экстремальной трассе на базе Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ).

Команды в составах экипажей преодолевают маршрут протяженностью в 4 километра, оборудованный препятствиями и площадками для выполнения специальных работ и отработки нормативов. Помимо пересечения противотанковых рвов, железнодорожных платформ, габаритных коридоров и водных преград военнослужащие также выполняют различные профильные задания на контрольных рубежах.

Так, экипажи мастерских технического обслуживания МТО-УБ1 выполняют работы по разгрузке вагонов с помощью крановых установок на точность, преодолевают траншею, устанавливая мостовой переход крановой установкой на точность, заменяют левое переднее колесо мастерской, выполняют грузоподъемные работы пневматическим домкратом.

Для команд, участвующих на ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КЛ, необходимо с помощью крана-манипулятора разгрузить железнодорожный вагон на точность и транспортировать застрявший автомобиль при помощи эвакуационного оборудования,

На бронированных ремонтно-эксплуатационных машинах БРЭМ-1 участники преодолевают минно-взрывные заграждения по указанному колейному проходу, выполняют грузоподъемные работы, заменяют второй опорный каток после подрыва на условной мине, а также вытаскивают затонувший танк.

В рамках конкурса военнослужащие также будут участвовать в военно-технической и смешанной эстафете, огневой подготовке, а также в конкурсе капитанов.

Во всеармейском этапе «Рембата» участвуют команды Центрального, Восточного, Западного и Южного военных округов, воздушно-десантных войск (ВДВ), Северного Флота, а также Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ), задействовано около более 60 единиц боевой гусеничной и колесной техники.

По итогам первого этапа лидирует команда курсантов ОАБИИ, второе место у сборной ВДВ, третье место разделили команды Центрального и Восточного военных округов.