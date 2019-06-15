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Главком ВМФ рассказал о роли России в исследовании Мирового океана

Наталья Вальханская
23:50 15.06.2019
В рамках историко-географического форума Николай Евменов рассказал о заслугах первых исследователей Антарктиды - Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Главком ВМФ рассказал о роли России в исследовании Мирового океана
© Фото: aari.ru

В Петербурге в штаб-квартире Русского географического общества начал работу историко-географический форум, посвященный 200-летию начала Первой Антарктической экспедиции 1819-1821 годов. Приветственное слово главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова участникам форума зачитал начальник Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал Андрей Воложинский.

«Россия - великая морская держава как в силу, как своего  географического положения (она омывается водами 13 морей и трех океанов), так и в силу грандиозных географических открытий, успехов в освоении и развитии новых земель, блистательных побед российского флота на море, выдающихся достижений отечественной науки и промышленности в подводном и надводном кораблестроении. Военно-Морской Флот всегда находился в центре самых значимых событий в истории государства»,- отметил в своем приветственном обращении Николай Евменов.

Главнокомандующий ВМФ России также подчеркнул, что без русских первооткрывателей карта мира была бы совсем другой. Наши соотечественники совершили открытия обогатившие мировую науку. Первые попытки изучения морей русскими моряками уходят вглубь веков, уже тогда русские мореходы осуществляли  длительные переходы и рискованные плавания в северных морях.  

«Сегодня в канун 200-летия начала Первой Антарктической экспедиции, мы отдаем дань уважения, памяти и признательности таланту и профессионализму ее руководителей Фадею Фадеевичу Беллинсгаузену и Михаилу Петровичу Лазареву, мужеству и стойкости экипажей шлюпов "Восток" и "Мирный". Целью экспедиции было исследование Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также доказательство или опровержение существования шестого континента Земли», - рассказал Евменов.

В ходе той исторической экспедиции, которая длилась 751 день, причем 527 суток корабли шли под парусами, пройдя 49 860 морских миль, на карту Антарктики было нанесено 28 объектов, обнаружены и поименованы 29 островов в высоких южных широтах и тропиках, открыт шестой континент планеты - Антарктида.

«Описания многих островов, архипелагов, проливов и течений оставались наиболее полными и точными на протяжении столетия вплоть до 40-х годов 20 века. Большинство островов получили русские имена: в честь императоров - остров Петра I и земля Александра I, в честь участников плавания острова Анненкова, Завадского, Лескова и Торсона, в честь кораблей», - добавил Евменов.

Группа островов, открытых восточнее острова Гаити была названа островами Россиян. К сожалению, только в 1827 году вновь созданный Ученый совет Главного морского штаба поддержал решение об издании отчетных материалов экспедиции, чтобы «труды были известны», а также с целью не допустить ситуации, когда «учиненные капитаном Беллинсгаузеном обретения (открытие новых земель, островов, водоемов и т.д.) по неизвестности оных послужат к чести иностранных, а не наших мореплавателей».

В 1963 году российский ученый-историк, специалист в области географических исследований Михаил Иванович Белов впервые напечатал отчетную карту экспедиции, состоящую из 15 листов. В предисловии к этой публикации было указано, что ни окончательный отчет Беллинсгаузена Морскому министерству, ни его первичный отчет так и не увидели света, это положение сохранялось вплоть до 2014 года.

«Сегодня на Западе в очередной раз пытаются переписать историю. Пытаются всячески нивелировать заслуги России в области научных открытий, в области освоения Мирового океана, пытаются переписать историю Второй Мировой войны и роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии. Но эти попытки обречены на неудачу. Благодаря российским исследователям и первооткрывателям на географические карты были нанесены имена наших соотечественников, российские названия, говорящие о вкладе России в исследовании Мирового океана», - подчеркнул главком ВМФ.

Говоря в своем обращении об участии ВМФ России в освоении Мирового океана на данном этапе, Адмирал Николай Евменов подчеркнул, что уже в наши дни, после тридцатилетнего перерыва Военно-Морской Флот вновь приступил к изучению и исследованию Мирового океана.

В рамках работы форума состоятся пленарные заседания, включающие в себя научно-исторические выступления и доклады, а также Молодежный фестиваль «Кронштадтский меридиан». На форуме его участники вспоминают заслуги первых исследователей Антарктиды, вклад Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в освоение Антарктиды, обсудят перспективы антарктических исследований.

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